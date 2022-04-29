‘Karton Prenses’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan Cumartesi ve 1 Mayıs Pazar günleri ‘Karton Prenses’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından NFK’da sahnelenecek oyuna tüm çocuklar davet edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden renkli ve eğlenceli programlar düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 30 Nisan Cumartesi ve 1 Mayıs Pazar günleri Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri ‘Karton Prenses’ adlı tiyatro gösterisini minikler için sahneleyecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00’te iki seans şeklinde gerçekleştirilecek.
Tüm Çocuklar Davet Edildi
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizde farklı yaş gruplarına yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ‘Karton Prenses’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tiyatro etkinliğine tüm minikler davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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