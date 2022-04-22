‘Karton Prenses’ Minik Tiyatroseverlerle Buluşacak
Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında 23 – 24 – 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ‘Karton Prenses’ adlı çocuk oyununu NFK’da miniklerle buluşturacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında tüm yaş gruplarına yönelik çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 23 – 24 – 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ‘Karton Prenses’ adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00’te iki seans şeklinde gerçekleştirilecek.
Minikler Hem Eğleniyor Hem Sosyalleşiyor
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Ramazan etkinliklerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici programları Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, miniklerin hafta sonunu daha eğlenceli hale getirmek ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak için 23 – 24 – 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ‘Karton Prenses’ adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek oyuna tüm minikler davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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|32
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|39
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