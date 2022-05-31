Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran'dan açıklama!

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran yaptığı açıklamada Türkiye ve Kahramanmaraş’ta kurbanlık hayvan sayılarının yeterli olduğunu ifade etti.

Başkan Uyduran konuşmasının devamında herkese huzur dolu bayramlar dileyerek Kahramanmaraş’ta büyük baş hayvanları tercih ettiğini ifade etti.