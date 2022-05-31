Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran'dan açıklama!
9 Temmuzda idrak edilecek olan kurban bayramı öncesi canlı hayvan fiyatları belirlenirken gözler ise bu sene kurbanlıkların üretim noktasında yetip yetmeyeceği oldu.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 15:32 31.05.2022, 16:22
Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran yaptığı açıklamada Türkiye ve Kahramanmaraş’ta kurbanlık hayvan sayılarının yeterli olduğunu ifade etti.
Başkan Uyduran konuşmasının devamında herkese huzur dolu bayramlar dileyerek Kahramanmaraş’ta büyük baş hayvanları tercih ettiğini ifade etti.
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