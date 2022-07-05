Kasaplar odası başkanı uyardı!

Özellikle mahalle aralarında uygunsuz hijyen koşullarında çekilen etler bakteri üreterek zehirlenmeye kadar ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Kasap Mesut Eryılmaz ise bayram hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek vatandaşların her türlü et ile ilgili işlemlerinde mutlak suretle işin ehli olan kasapları tercih etmelerini istedi.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uydurun bayram öncesi kasapları denetlerken Aksu Haber’e yaptığı açıklamada uygunsuz makine ve şartlarda korsan yerlerde et çektirerek sağlığınızı tehlikeye atmayın. hijyenik olmayan hastalık davetçisi yerlerde kıyma çektirmek yerine ruhsatlı ve işin ehli kasap esnafımızı tercih edin" dedi.