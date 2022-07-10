Kasaplarda Kurban Bayramı yoğunluğu!
Kahramanmaraş’ta kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini kıyma ya da kuşbaşı haline getirmek için kasaplarda yoğunluk oluşturdu
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2022, 12:48
Bayram mesaisi yapan kasap dükkanlarının önünde kuyruk oluştu. Kasaplar vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğine göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri veriyor
Erken saatlerde çalışmaya başlayan kasaplar, bayramın ikinci gününde beklenilenden daha fazla yoğunluk yaşadığını söyledi.
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