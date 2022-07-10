Kasaplarda Kurban Bayramı yoğunluğu!

Bayram mesaisi yapan kasap dükkanlarının önünde kuyruk oluştu. Kasaplar vatandaşın getirdiği etleri işlemden geçirerek isteğine göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri veriyor

Erken saatlerde çalışmaya başlayan kasaplar, bayramın ikinci gününde beklenilenden daha fazla yoğunluk yaşadığını söyledi.