Kasapların mesaisi bayramın 3. gününde devam ediyor

Özellikle Evde Et İle Uğraşmak İstemeyen Hanımlar Soluğu Kasaplarda Aldı.

Kahramanmaraş’ta Kasaplık Yapan Savaş Ayvacı Yoğunluğun Devam Ettiğini Ve Bayramın Son Gününe Kadar Çalışmaya Devam Edeceklerini Söyledi

.