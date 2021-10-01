KASİAD Derneği Başkanı Mikail Utlu başarı gösteren firmaları tebrik etti!

KASİAD’a üye olan 6 firmayla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mikail Utlu “derneğimize üye olan ve diğer firmalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.