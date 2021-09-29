Kasiad, iş insanlarını bir araya getirdi!
Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği sürekli olarak gerçekleştirdiği Ekonomi Sohbetleri programı, bu kez Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın katılımıyla, Şans Sohbetleri adı altında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.09.2021, 16:38 29.09.2021, 17:27
İstanbul’un ardından ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Şans Sohbetleri programına KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, İskur Group Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir KURTUL, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, ev sahibi KASİAD başkanı Mikail Utlu ve çok sayıda iş insanı katılım sağladı.
Programda açılış konuşması gerçekleştiren Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mikail Utlu “bugün bizimle olan değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ekonominin nabzının tutulduğu Şans Sohbetleri programında Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise gündemdeki konulara yönelik yorumlar yaptı.
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