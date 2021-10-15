KASİAD ödülleri sahiplerini buldu!

KASİAD Ödülleri Arsan Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ödül töreninde şehre katma değer katan isimlere ödülleri takdim edildi.

KAHRAMANMARAŞ 15.10.2021, 21:58 15.10.2021, 22:37
KASİAD ödülleri sahiplerini buldu!

KASİAD Jüri Özel Ödülü Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit'e verildi

Yılın Akademisyeni

Mehmet SÜTYEMEZ

Yılın Edebiyatçısı

İnci OKUMUŞ

Yılın  E-Tanıtım Hesabı

marastanlezzeleri

Yılın Gastronomi Elçisi

Sibel TOPÇUOĞLU DEDEOĞLU

Yılın Yerel İnovatif Ürünü

Rivos

Yılın Kültür Varlığını Koruma Ödülü

Bahtiyar Yokuşu Restorasyonu

Yılın Sanatçısı

Arif YÜCEL

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi

Umut Elleri Derneği

Yılın Sporcusu

Sevilay ÖZTÜRK

Yılın Turizm Elçisi

Başkonuş Yaylası

Yerel Değer- Yaşayan Tarih Ödülü

Hüseyin KOPAR

Yöresel Mutfak Ödülü

Saray Kasabı

KASİAD Özel Ödülü

Sağlık çalışanları adına il Sağlık Müdürü

KASİAD Teşekkür Ödülü 

Ali EMİROĞLU

#KASİAD #Kahramanmaraş #AksuTV #AksuTVHaber
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