KASİAD ödülleri sahiplerini buldu!
KASİAD Ödülleri Arsan Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ödül töreninde şehre katma değer katan isimlere ödülleri takdim edildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2021, 21:58 15.10.2021, 22:37
KASİAD Jüri Özel Ödülü Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit'e verildi
Yılın Akademisyeni
Mehmet SÜTYEMEZ
Yılın Edebiyatçısı
İnci OKUMUŞ
Yılın E-Tanıtım Hesabı
marastanlezzeleri
Yılın Gastronomi Elçisi
Sibel TOPÇUOĞLU DEDEOĞLU
Yılın Yerel İnovatif Ürünü
Rivos
Yılın Kültür Varlığını Koruma Ödülü
Bahtiyar Yokuşu Restorasyonu
Yılın Sanatçısı
Arif YÜCEL
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi
Umut Elleri Derneği
Yılın Sporcusu
Sevilay ÖZTÜRK
Yılın Turizm Elçisi
Başkonuş Yaylası
Yerel Değer- Yaşayan Tarih Ödülü
Hüseyin KOPAR
Yöresel Mutfak Ödülü
Saray Kasabı
KASİAD Özel Ödülü
Sağlık çalışanları adına il Sağlık Müdürü
KASİAD Teşekkür Ödülü
Ali EMİROĞLU
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