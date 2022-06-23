KASİAD Tarafından 27 Haziran – 29 Temmuz Tarihlerinde “Kariyer Kampı” Düzenlenecek

27 Haziran – 29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan “KASİAD Kariyer Kampı”, Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneğine üye firmalara nitelikli insan kaynağı sunma fikriyle KASİAD tarafından iki aşamadan tasarlandı.



Kahramanmaraş sanayiciler ve İşinsanları Derneği Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, KASİAD Kariyer Kampı”nın detaylarını paylaştı.



KASİAD yönetim kurulu başkanı Mikail Utlu da yapılan projenin gençlere çok büyük bir faydası olacağını ifade etti.

Eğitim programı 27 Haziran - 30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konaklama ve tüm eğitimler Kahramanmaraş'ta KASİAD tarafından karşılanacak.