KASİAD’dan Bahtiyar Yokuşu projesine ödül!

Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD)’ta bağlı Genç KASİAD Kurulu tarafından organize edilen “KASİAD Ödülleri” sahiplerini buldu. Yaşadığı toplum için fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırıldığı ödül töreninde Dulkadiroğlu Belediyesi’de ödüle layık görüldü.

Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayan ve tarihi dönüşüm projelerinin adeta aynası olan Bahtiyar Yokuşu projesi, Yılın Kültür Varlığını Koruma Ödülü’ne layık görüldü.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay adına ödülü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden alan Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Arif Yenipınar, Kahramanmaraş’ın tarihine ve kültürüne değer katmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Proje ile ilgili bilgiler veren Yenipınar, şunları kaydetti: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 2017 yılında şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini turizme kazandırma amacıyla Bahtiyar Yokuşu Projesine başladık.

Etap, etap planlanan projenin ilk etap ve ikinci etap çalışması tamamlanmış ve tarihi konakların cephe yenilemeleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 17’si tescilli, toplam 34 konağın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyonu tamamlanan binalarının tamamı vatandaşlara aittir. Divanlı Cami’nden başlayarak Sarayaltı caddesine doğru inen kısım ziyarete açık durumdadır. Bahtiyar yokuşuna bağlanan Topraklık ve İnce yol sokaklarının da çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.”

KAHRAMANMARAŞ’IN TURİZMİNİN AYNASI OLDU

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılmasında olduğunu aktaran Yenipınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehrimizin turizm potansiyelini tarihi ve kültürel değerlerin canlandırılmasında görüyoruz.

Bu kapsamda tarihi dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz. Bahtiyar Yokuşu projesi turizm aksı olarak gördüğümüz kapalı çarşı ve civarıyla bir bütündür.

Bu bölgenin önemli bir turizm alanı olması için Dulkadiroğlu Belediyesi olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay’ın öncülüğünde Kahramanmaraş’ın turizmde hak ettiği payı alabilmesi adına bu gibi projelerimizi hassasiyetle yürütüyoruz.

Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Maraş Araştırmalar Konağı bu düşüncenin bir yansımasıdır.”