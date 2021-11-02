Kasım Etkinlikleri Taksim Trio Konseriyle Başlıyor!
Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri, 6 Kasım Cumartesi günü Taksim Trio konseriyle start alacak.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 15:05
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri” ilk programıyla başlıyor. Toplamda bir ay boyunca konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok etkinliğin düzenleneceği programlar “Taksim Trio” konseriyle start alacak. 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde, ünlü müzisyenler Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek sanatseverleri Türk müziğinin eşsiz besteleriyle buluşturacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenecek konsere tüm vatandaşların davet edildiği ifade edildi.
Namaz Vakti 02 Kasım 2021
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|Güneş
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|Yatsı
Puan Durumu
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|O
|P
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|27
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|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
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|11
|12
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|11
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|11
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|11
|9
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|11
|9
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|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6
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