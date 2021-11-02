Kasım Etkinlikleri Taksim Trio Konseriyle Başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri” ilk programıyla başlıyor. Toplamda bir ay boyunca konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok etkinliğin düzenleneceği programlar “Taksim Trio” konseriyle start alacak. 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde, ünlü müzisyenler Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek sanatseverleri Türk müziğinin eşsiz besteleriyle buluşturacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenecek konsere tüm vatandaşların davet edildiği ifade edildi.