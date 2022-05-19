KASKİ 1300 metre hattın 250 metrelik kısmını tamamladı!
Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi’nde alt yapı çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2022, 16:37
Dev yatırımlarını bir bir hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Yatırımları Programı içerisinde yer alan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi’ndeki alt yapı çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen kaski Çalışmalarda yapılacak yaklaşık 1300 metre hattın 250 metrelik kısmı tamamlandı.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ahmet kavak, çalışmaların süratle tamamlanacağını söyledi.
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