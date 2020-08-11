KASKİ bayramda çalışmalarına devam etti

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince oluşan içme suyu ve kanalizasyon arızalarına hızlı bir şekilde müdahale edildi. İl genelinde toplam 330 adet içme suyu arızası, 350 adet kanal arızası, 200 metre hat deplase yapılarak içme suyunun yetersiz geldiği bölgelere 78 tanker su takviyesi yapıldı.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak: '' Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için KASKİ Genel Müdürlüğümüzce aldığımız tedbirleri uygulamaya koyduk. Arızalara zamanında müdahale ederek bayram süresince tüm il genelinde vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sağladık'' dedi.