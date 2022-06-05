KASKİ çalışmalarına aralıksız devam ediyor

mesai kavramı gözetmeksizin kent genelindeki alışmalarını aralıksız sürdüren kaski genel müdürlüğü pazar günüde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

kaski ekipleri bu kapsamda hayrullah mahallesi azerbeycan bulvarı üzerinde kanalizasyon hattı bağlantı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor

kaski genel müdürlüğü yine kent genelindeki çalışmaları kapsamında kayıp kaçakların önüne geçmek için 2 dinleme, 2 arıza tamir ekibi olmak üzere 4 ekiple akustik yer altı dinlemeleri yaparak soruna anında müdahale ediyor.