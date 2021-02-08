KASKİ çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2021, 13:25
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KASKİ Genel Müdürlüğü, Pazarcık İlçesi Sultanlar Mahallesinde içme suyu sorunu yaşayan vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak için başlattığı çalışmayı tamamlamıştır.
Yapılan çalışma neticesinde 3800 metre terfi hattı döşenerek mahalle hizmetine sunulmuştur.
Mahalle Muhtarı Ömer KORÇAK, daha önceden su sıkıntısı olduğunu, yapılan çalışmayla giderildiğini söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin GÜNGÖR'e ve KASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
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