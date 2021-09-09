KASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor!

Göksun İlçesi Kömürköy Mahallesinin içme suyu isale hattı ve terfi hattının eski olması ve kaynağın yetersiz gelmesinden dolayı söz konusu bölgede çalışmalara başlandı. Proje kapsamında 3 adet ilave içme suyu kaynağından 7.780 metre yeni isale ve terfi hattı çalışması yapılarak mahallenin tamamına kesintisiz su ulaştırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerinin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan KASKİ Genel Müdürlüğü Kömürköy Mahallesi’nde içme suyu çalışmalarına devam ediyor.​