KASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor!
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il ve ilçe genelinde mahallelerin içme suyu problemlerine çözüm olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 11:02
Göksun İlçesi Kömürköy Mahallesinin içme suyu isale hattı ve terfi hattının eski olması ve kaynağın yetersiz gelmesinden dolayı söz konusu bölgede çalışmalara başlandı. Proje kapsamında 3 adet ilave içme suyu kaynağından 7.780 metre yeni isale ve terfi hattı çalışması yapılarak mahallenin tamamına kesintisiz su ulaştırılması hedefleniyor.
Kahramanmaraş'ın içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerinin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan KASKİ Genel Müdürlüğü Kömürköy Mahallesi’nde içme suyu çalışmalarına devam ediyor.
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