KASKİ'den 2020 yılı değerlendirmesi

İl genelinde 2020 yılı içerisinde toplam 284.790 metre içmesuyu şebekesi ve hat döşemesi yapılarak hizmete sunulmuştur. İçme suyu yetersizliği yaşayan bölgelerde 31 Adet sondaj kuyusu açılmış, 39 Adet yeni depo yapımı tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş'a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü, 18 Milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına da 2020 yılında başladı. Avrupa Birliği (%80.08), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (%8.97) ve KASKİ (%10.96) tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22.567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. 92.000 m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının % 60'ını karşılayacak.

İl genelinde toplam 62.605 metre kanalizasyon hattı ve 14.324 metre yağmursuyu çalışmaları yapılmıştır. Bu yatırım çalışmalarının dışında Alo 185 Çağrı Merkezine bildirilen 64.610 Adet arıza, sahadaki ekiplerimize yönlendirilerek çözüme kavuşturulmuştur.