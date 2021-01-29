KASKİ'den esnafa destek!

Yapılan Yeni Düzenleme İle Başta Küçük İşletmeler Olmak Üzere İl Genelinde Bulunan 28 Bin İş Yeri Bu İndirimden Faydalanmış Olacak.

Konu İle İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak Her Zaman Vatandaşların Yanında Olduklarının Altını Çizerek İndirimin Detaylarını Paylaştı.