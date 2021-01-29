KASKİ'den esnafa destek!

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Kaski Tarafından Su Tarifelerinde Yeni Düzenlemeye Gidilerek İş yeri Su Tarifelerinde 10 Metreküpe Kadar Ortalama Yüzde 50 İndirim Yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 19:27 29.01.2021, 19:34
Yapılan Yeni Düzenleme İle Başta Küçük İşletmeler Olmak Üzere İl Genelinde Bulunan 28 Bin İş Yeri Bu İndirimden Faydalanmış Olacak.
Konu İle İlgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak Her Zaman Vatandaşların Yanında Olduklarının Altını Çizerek İndirimin Detaylarını Paylaştı.
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