KASKİ'den her şartta kesintisiz hizmet
KASKİ Genel Müdürlüğü, pandemi süresince vatandaşlarımızın özellikle artan su ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri alarak zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2021, 15:04
Özellikle kuzey ilçelerimizdeki -20 dereceyi bulan hava koşullarında hafta sonu tatilinde bile bakım onarım hizmetleri hız kesmeden sürdürülmüştür.
Bu hafta sonu çalışmaları çerçevesinde İl genelinde 174 adet içme suyu arızası, 151 adet kanal arızası, 34 metre şebeke yenilemesi yapılarak hizmelerin sürekliliği sağlanmıştır.
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