Kaski'den kamuoyu duyurusu

Genel Müdürlüğümüz bu riskleri dikkate alarak, hemşerilerimizin içmesuyu sıkıntısı yaşamaması için gerekli önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. Bu kapsamda kaynak sularımızın azalması neticesinde ilimizde herhangi bir içme suyu sorunu yaşanmaması için Ayvalı Barajından şehrimize ilave içme suyu verilmeye başlanmıştır. Ayvalı barajından ilave su temininde bir bulanıklık sorunu yaşanmıştır. Bu sorunun giderilmesine yönelik ekiplerimiz sahada yoğun çalışmalar yürütmektedir.

Bilindiği gibi şebekelerimize verilen sular KASKİ Genel Müdürlüğü kontrol ekiplerinin dışında Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da sürekli takip edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz yada ilgili resmi kurumlar dışında yapılan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olan haberlere itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.