KASKİ ekipleri sorunları hızlı bir şekilde çözüyor!

Kent genelinde yaşanan içme suyu problemleri ve kanalizasyon sorunlarına anında müdahale eden KASKİ ekipleri Alo 185 çağrı hattıyla gece gündüz hizmet vermeye devam ediyor.

Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şehrin her karışına anında ulaşarak sorunları hızlı bir şekilde çözdüklerini söyledi.