KASKİ Entegre Kentsel Su Yönetimi Çalıştay'ı yapıldı!

Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında; hazırlanan ve uygulayıcı kurumlar İlbank ile Dünya Bankası tarafından finanse edilen Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık İşine ait Büyükşehir Belediyelerinin kentsel su sisteminin değerlendirilmesi, Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin çevresel, finansal, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliklerini aşamalı olarak iyileştirilmeleri konuları proje kapsamında rapor olarak idareye sunulacaktır.

Çalıştaya, İller Bankası Genel Müdürlüğü Temsilcileri, KASKİ Genel Müdürü Ahmet KAVAK, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ALTUNOK, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Temsilcileri ve Paydaş Kurum Yetkilileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet KAVAK;

‘’Dünya ciddi bir iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıyadır. İklim değişikliğinden ilk etkilenecek olan varlıklardan biri ise sudur. Su özelinde zorlayıcı birçok sebepten ötürü (beşeri faaliyetler sonucu kaynakların kirletilmesi, iklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle yeraltısuyu seviyelerinin düşmesi vs.) mevcut su yönetimi pratiklerinin devam ettirilmesi halinde bu tehdidin karşımıza çok yakında çıkacağı hesaplanmaktadır. Mevcut su yönetimi pratiklerine bir alternatif olarak 1990’larda ortaya çıkan ve günümüze kadar gelişerek gelen Entegre Kentsel Su Yönetimi (EKSY) yaklaşımı, kent planlaması ile kentsel su döngüsünün bütün bileşenlerinin (yeraltısuyu, yüzey suları, atıksu, yağmursuyu vs.) ve bunlarla ilgili tüm yapıların (baraj, gölet, kuyu, kaptaj, drenaj kanalı vs.) bütünleşik biçimde yönetilmesini öngörmektedir. Dünyadaki EKSY örnekleri incelendiğinde, iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehrin oluşturulmasında bu yönetim stilinin çok büyük katkılarının olduğu ortaya çıkmaktadır ’’diyen Sayın Ahmet KAVAK küresel olarak yeryüzünün 4’te 3’ünü kapsayan suyun, içilebilir tatlı su kaynaklarının %1’in altında olduğunu belirterek suyun var olduğu yerlerde doğru su kullanımının önem arz ettiğini ve suyun kirletilmemesi adına daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. ‘’Şehir nüfusunun giderek artıyor olması yapılan bu çalıştayın ilimiz için ne kadar ihtiyaç ve yerinde bir çalışma olduğunu işaret ediyor bu kapsamda; Dünya Bankasının destekleri, İller Bankasının finansmanı ve yürütücü firmalarımızın destekleriyle yapılan bu çalıştayın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ‘’dedi .

Çalıştayda yapılan açılış konuşmasının ardından Proje Koordinatörü Onuralp MESCİGİL, çalışmanın amacına ve yapılmış çalışmalara yönelik projeye ilişkin sunum yaptı. Öğleden sonra da devam eden çalıştay paydaş kurum yetkililerinin farklı konulardaki çalışma gruplarına ayrılarak yapılan oturum sonrası sona erdi.​