KASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor!

Elbistan ilçesine bağlı Bakış mahallesinde içme suyu kaynaklarının kuraklıktan dolayı debilerinin azalması sebebiyle mahallede içme suyu problemi yaşanmaya başlamıştı. Bu sorunun giderilmesi için

İvedi olarak alternatif su kaynağı bulunarak Ø225' lük 800 metre HDPE boru hattı çekildi. Temin edilen içmesuyu mahalle deposuna akıtılarak Bakış Mahallesinin İçmesuyu sorunu giderilmiş oldu.​