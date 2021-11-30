KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak su tasarrufunun önemine vurgu yaptı!

Peki, günlük yaşantımızdan mutfağımızdan temizliğimize kadar birçok alanda kullandığımız suyu tasarruf ediyor muyuz? ya da bir gün bu su varlıklarının yok olacağı aklımıza geliyor mu?

Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak su tasarrufunun önemine vurgu yaparak herkesi suyu daha uygun şartlarda ve tasarruflu kullanmaya davet etti.