KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak su tasarrufunun önemine vurgu yaptı!
Tarih boyunca medeniyetlerin çevresinde büyüyüp köklendiği, uğruna savaşlar verilen, metabolizmamız için ise olmazsa olmaz, yaşamımızın kaynağıdır su.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2021, 11:00 30.11.2021, 11:31
Peki, günlük yaşantımızdan mutfağımızdan temizliğimize kadar birçok alanda kullandığımız suyu tasarruf ediyor muyuz? ya da bir gün bu su varlıklarının yok olacağı aklımıza geliyor mu?
Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak su tasarrufunun önemine vurgu yaparak herkesi suyu daha uygun şartlarda ve tasarruflu kullanmaya davet etti.
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
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|27
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|25
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|13
|20
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|12
|20
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|13
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|14
|18
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|13
|17
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|13
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|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
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|14
|13
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|13
|7
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|O
|P
|1. Chelsea
|13
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|13
|23
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|13
|20
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|12
|19
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|13
|18
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|13
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|18
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|13
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|13
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|13
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|15
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|13
|14
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|13
|13
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|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
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|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
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|14
|20
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|15
|20
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|15
|20
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|19
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|15
|16
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|14
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|14
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|15
|12
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|15
|12
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|15
|10
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|15
|7