KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’tan KGC’ye ziyaret

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde Basının çok önemli olduğunu, halkın doğru haber ve doğru bilgi alması gerektiğini söyledi.

Kavak; “Bizi ziyarete kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Toplumun sorunları hiç biri bir diğerinden bağımsız değil. Kaski olarak Vatandaşlarımızdan bir istirhamımız var. Özellikle kırsal mahallelerimizde içme suyu ile sulama yapmamalarını istiyoruz. İçme suyu kaynaklarımızı sadece içme suyu olarak kullanalım. Temiz su çok önemli” dedi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti olarak sizler gündemleri takip ediyorsunuz. Toplumun doğru bilgi almasına katkı sağlıyorsunuz. Doğru bilinen bilgileri binlerce insanlara ulaştırıyorsunuz. Çünkü toplumdaki algıda, kurumları tanıma noktasında öğrendiği şeyle hareket ediyorlar. Öğrendikleri bilgi doğru bilgi olursa, kurumlar hakkındaki düşünceleri de o yönde oluyor. Aksi taktirde yanıltıcı ve yanlış bilgiler nedeniyle haksız ithamlara yol açabiliyor. O bakımdan asalında bir mübarek bir alandasınız. Kutsal bir alandasınız. Peygamber Efendimizin bir şeyini hatırlıyorum hocalardan. Fasıhlardan bir haber geldiği zaman. İrdeleyin diyor. Çünkü yanlış bir haber. Yalancı birinin ağzından çıkan bir bilgi toplumu infala sürekleyebilir. Allah korusun bir felakete sürükleyebilir. O yüzden doğru bilgi çok önemlidir” dedi.

Kavak Kaski’nin 2020 yılında yapmış olduğu çalışmalardan bahsederken de şunları söyledi;” KASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2020 yılı içerisindeki çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak. Kurulduğu günden bu yana "Su varsa hayat var felsefesiyle hareket ederek; su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını vatandaş odaklı ve çevreye duyarlı şekilde yürüterek etkin hizmet üretmek" misyonuyla çalışmalarımızı yürütürüz. 2020 yılı içerisinde İl genelinde toplam 284.790 metre içme suyu şebekesi ve hat döşemesi yaptık. İçme suyu yetersizliği yaşayan bölgelerde 31 Adet sondaj kuyusu açtık. 39 Adet yeni depo yapımı tamamlandı.

Kahramanmaraş’a kazandırılan modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, 18 Milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına da 2020 yılında başlanıldı. Avrupa Birliği (%80.08), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (%8.97) ve KASKİ (%10.96) tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22.567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. 92.000 m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının % 60'ını karşılayacak.

İl genelinde toplam 62.605 metre kanalizasyon hattı ve 14.324 metre yağmursuyu çalışmaları yapılmıştır. Bu yatırım çalışmalarının dışında Alo 185 Çağrı Merkezine bildirilen 64.610 Adet arıza, sahadaki ekiplerimize yönlendirilerek çözüme kavuşturulmuştur. Kahramanmaraş’ta yağmur sularının bir yerde toplanması konusu da çok önemli. Boşa giden bu sularımızı değerlendirmemiz lazım ” dedi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise Kaski Genel Müdür Ahmet Kavak’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti. Basın olarak doğru olan her konunun yanındayız. Şehrimizde su tüketimi konusunda halkımızın daha da bilinçlenmesi gerektiğini, suyun boşa akıtılmaması ile ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Doğru bilginin çok önemli olduğunu, yanlış bilginin ise çok vahim durumlar doğuracağını söyledi. Çuhadar bunun bir çok örneğini de Kahramanmaraş’ta yaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden insanlar yalan yanlış olan bilgileri hemen paylaşıyorlar. Bu da vatandaşlarımızın üzerinde etki yapıyor. En doğru bilgiyi kaynağından almak ve halkı doğru bilgilendirmek çok önemlidir” dedi.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ve KASKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Saniye Karakurt’un KGC’yi ziyaretinde KGC Başkanı Sermet Çuhadar, Başkan Yardımcıları Niyazi Kara ve Neşe Yıldızhan, Kahramanmaraş gündemini de konuştu.