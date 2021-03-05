KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’tan KGC’ye ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 05.03.2021, 12:33
KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’tan KGC’ye ziyaret

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde Basının çok önemli olduğunu, halkın doğru haber ve doğru bilgi alması gerektiğini söyledi.

Kavak; “Bizi ziyarete kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Toplumun sorunları hiç biri bir diğerinden bağımsız değil. Kaski olarak Vatandaşlarımızdan bir istirhamımız var. Özellikle kırsal mahallelerimizde içme suyu ile sulama yapmamalarını istiyoruz. İçme suyu kaynaklarımızı sadece içme suyu olarak kullanalım. Temiz su çok önemli” dedi.

      Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti olarak sizler gündemleri takip ediyorsunuz. Toplumun doğru bilgi almasına katkı sağlıyorsunuz.  Doğru bilinen bilgileri binlerce insanlara ulaştırıyorsunuz. Çünkü toplumdaki algıda, kurumları tanıma noktasında öğrendiği şeyle hareket ediyorlar. Öğrendikleri bilgi doğru bilgi olursa, kurumlar hakkındaki düşünceleri de o yönde oluyor. Aksi taktirde yanıltıcı ve yanlış bilgiler nedeniyle haksız ithamlara yol açabiliyor. O bakımdan asalında bir mübarek bir alandasınız. Kutsal bir alandasınız.  Peygamber Efendimizin bir şeyini hatırlıyorum hocalardan. Fasıhlardan bir haber geldiği zaman. İrdeleyin diyor. Çünkü yanlış bir haber. Yalancı birinin ağzından çıkan bir bilgi toplumu infala sürekleyebilir. Allah korusun bir felakete sürükleyebilir. O yüzden doğru bilgi çok önemlidir” dedi.

         Kavak Kaski’nin 2020 yılında yapmış olduğu çalışmalardan bahsederken de şunları söyledi;” KASKİ Genel Müdürlüğü  olarak 2020 yılı içerisindeki çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak. Kurulduğu günden bu yana "Su varsa hayat var felsefesiyle hareket ederek; su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını vatandaş odaklı ve çevreye duyarlı şekilde yürüterek etkin hizmet üretmek" misyonuyla çalışmalarımızı  yürütürüz. 2020 yılı içerisinde İl genelinde toplam 284.790 metre içme suyu şebekesi ve hat döşemesi yaptık. İçme suyu yetersizliği yaşayan bölgelerde 31 Adet sondaj kuyusu açtık. 39 Adet yeni depo yapımı tamamlandı.

      Kahramanmaraş’a kazandırılan modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, 18 Milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına da 2020 yılında başlanıldı. Avrupa Birliği (%80.08), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (%8.97) ve KASKİ (%10.96) tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22.567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. 92.000 m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının % 60'ını karşılayacak.

       İl genelinde toplam 62.605 metre kanalizasyon hattı ve 14.324 metre yağmursuyu çalışmaları yapılmıştır. Bu yatırım çalışmalarının dışında Alo 185 Çağrı Merkezine bildirilen 64.610 Adet arıza, sahadaki ekiplerimize yönlendirilerek çözüme kavuşturulmuştur. Kahramanmaraş’ta yağmur sularının bir yerde toplanması konusu da çok önemli. Boşa giden bu sularımızı değerlendirmemiz lazım ” dedi.

      Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise Kaski Genel Müdür Ahmet Kavak’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti. Basın olarak doğru olan her konunun yanındayız. Şehrimizde su tüketimi konusunda halkımızın daha da bilinçlenmesi gerektiğini, suyun boşa akıtılmaması ile ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor.  Doğru bilginin çok önemli olduğunu, yanlış bilginin ise çok vahim durumlar doğuracağını söyledi. Çuhadar bunun bir çok örneğini de Kahramanmaraş’ta yaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden insanlar yalan yanlış olan bilgileri hemen paylaşıyorlar. Bu da vatandaşlarımızın üzerinde etki yapıyor. En doğru bilgiyi kaynağından almak ve halkı doğru bilgilendirmek çok önemlidir” dedi.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ve KASKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Saniye Karakurt’un KGC’yi ziyaretinde KGC Başkanı Sermet Çuhadar, Başkan Yardımcıları Niyazi Kara ve Neşe Yıldızhan, Kahramanmaraş gündemini de konuştu.

#KASKİ #Kahramanmaraş #gazeteciler #cemiyet
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 05 Mart 2021
İmsak 05:31
Güneş 06:51
Öğle 12:49
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20