KASKİ KDV'yi yüzde 1’e düşürdü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin hemen ardından ilgili kurum ve kuruluşlarda harekete geçti.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2022, 17:35 16.02.2022, 18:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin hemen ardından ilgili kurum ve kuruluşlarda harekete geçti.
Kahramanmaraş’ta KASKİ Genel Müdürlüğü ’de harekete geçen kurumların başında yer aldı.
KASKİ kent genelinde Resmi kararın yürürlük tarihi olan 14 Şubatta içme suyu kullanım bedelindeki % 8 olan KDV oranını % 1’e indirdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak kararın hemen ardından uygulamaya geçtiklerini belirterek içme suyunda yüzde bir KDV oranı uygulanacağına dikkat çekti.
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