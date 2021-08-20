KASKİ kırsaldaki mahallelere içme suyu çalışmalarını son sürat sürdürüyor!

Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Gedemen mahallesinde yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı çalışmayı tamamladı.

KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesinde yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu taleplerini karşılamak için 1.400 metre içme suyu hattı yapımını kısa sürede bitirdi.

Yapılan çalışma neticesinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Vatandaşlar ise yapılan bu çalışmadan dolayı KASKİ Genel Müdürlüğüne memnuniyetlerini ifade ettiler.