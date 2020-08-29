KASKİ kırsaldaki mahallelere içme suyu çalışmalarını son sürat sürdürüyor!
Onikişubat, Beşbağlar Mahallesi Beşoluk mevkisinde içme suyu deplase çalışmaları tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2020, 10:04 29.08.2020, 10:11
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KASKİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğünce Onikişubat Beşbağlar Mahallesi Beşoluk Mevkisinde yapımına devam edilen yol çalışmaları kapsamında bölgede bulunan içmesuyu hattı deplase (yer değiştirme) çalışmalarını tamamladı.
Yol düzenleme çalışmaları sırasında bölgedeki içme suyu ve kanalizasyon altyapılarının zarar görmemesi için KASKİ Genel Müdürlüğünce Karayolları ile koordineli şekilde hareket edilerek mevcut içme suyu altyapısı deplase edildi.
Kahramanmaraş il geneli 2.kısım kapsamında Onikişubat Beşbağlar Mahallesi Beşoluk mevkisinde karayolunda altında kalan 800 m. hat deplase edilerek çalısmalar tamamlandı.
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