KASKİ Pazarcık’ta 50 hanenin içme suyu sıkıntısını giderdi
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) Pazarcık İlçesi Karagöl Mahallesi'de su problemi olan evlerin içme suyu şebeke hattını çekerek sorunu giderdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2020, 12:21
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Pazarcık İlçesi Karagöl Mahallesinde su problemi olan bölgelerde 2000 metre içmesuyu şebekesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan Muhtar Mayıl ASİLTÜRK "Mahallemiz yaklaşık 400 hane 2.000 nüfusludur.
Yüksekte olan 50 haneye su çıkmıyordu sıkıntı yaşıyorduk. Yaptığımız müracaat neticesinde çalışma başlatılarak sıkıntımız giderildi. Büyükşehir belediye başkanımız Hayrettin GÜNGÖR'den Allah razı olsun. Hizmetlerinde başarılar diliyoruz." dedi.
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