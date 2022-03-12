KASKİ, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor!
Bahçeci Hoca Bulvarı’nda yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlandı
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 12:07
Kaski Genel Müdürlüğü Kent Genelindeki Birçok Sorunu Ve Talebi Anında Çözüme Kavuştururken Onikişubat İlçesi Bahçeci Hoca Bulvarında Bulunan Yağmursuyu Hattı Çalışmalarını da tamamladı.
Bu Kapsamda Kaski Ekipleri Çalışma Sonrası Kazı Yapılan Alana Asfalt Dökerek Onarımını Gerçekleştirdi.
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