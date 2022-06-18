KASKİ şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor!

Merkez ve İlçelerde ki ihtiyaç önceliğine göre belirlenen projeleri sırasıyla hayata geçiren, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, kanalizasyon ve yağmursuyu giderlerinin ayrıştırılmasına, atık suların arıtılmasına kadar her türlü altyapı hizmetini büyük bir titizlikle sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Ayaklıcaoluk ve Yenikent Toplu Konut alanında başlatmış olduğu altyapı çalışmalarında son aşamaya geldi.

Kent için yapılan yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek daha modern daha kaliteli ve daha sağlıklı bir alt yapı için çalışmalarını başlattığı proje kapsamında KASKİ, 3.800 metre içme suyu hattı, 5.500 metre kanalizasyon hattı ve 2.500 metre yağmursuyu hattı çalışmalarını bu haftasonu itibari ile tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen KASKİ Genel Müdürü Ahmet KAVAK ‘’kentimiz genelinde vatandaşlarımızın yaşamlarını yüksek standartlarda sürdürebilmeleri için sağlıklı altyapıda ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz’’ dedi.