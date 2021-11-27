Kaski şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor!
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahallelerimizde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 11:07
KASKİ Genel Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçesi Ayaklıcaoluk Mahallesinin Sarıkızlı Obası’nda içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş’ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öncülüğünde yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Ayaklıcaoluk Mahallesi Sarıkızlı Obası’nda içme suyu şebeke yenileme çalışmalarına başladı.
Proje kapsamında mahallede 2600 metre şebeke hattı yapılarak, çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen şebeke hatlarıyla bölgede kayıp kaçakların da önüne geçilmiş olacak.
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