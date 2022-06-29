KASKİ şehir genelindeki arızalara anında müdahale ediyor
KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak içme suyu ve kanalizasyon ekiplerinin çalışmalarını sahada yerinde gözlemledi.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 13:54 29.06.2022, 18:32
KASKİ Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Kahramanmaraş Genelinde 185 Çağrı Merkezine İletilen Birçok Arızaya Anında Müdahale Ederek Hızlı Çözüm Sağlıyor.
Bu Kapsamda Ekipler Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları, Ayvalı Arıtma Tesisi Bölgesindeki çalışmaları, Sanayi Sitesi Yeni Yerleşim Yeri Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor.
Sahada Aktif Olarak 7/24 Çalışan Ekipler Gerekli Tadilat Ve Tamiratları Yaparak Gece Gündüz Demeden Yoğun Mesai Harcamaya Devam Ediyor.
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