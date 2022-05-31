KASKİ şehir genelindeki arızalara anında müdahale ediyor

KASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Kahramanmaraş genelinde 185 Çağrı merkezimize iletilen birçok arızaya anında müdahale ederek hızlı çözüm sağlıyor.

Sahada aktif olarak 7/24 çalışan ekipler gerekli tadilat ve tamiratları yaparak gece gündüz demeden yoğun mesai harcamaya devam ediyor.