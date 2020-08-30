KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi içme suyu çalışmalarına devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarına devam ediyor. Onikişubat İlçesi Şahinkayası mahallesinde içme suyu vatandaşların hizmetine sunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2020, 14:58 30.08.2020, 18:47
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Burada incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılınç ve Ahmet Özdemir mahalle muhtarından bilgiler aldılar.
İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör su hayat yol medeniyettir her kırsal mahallelerin önceliği su ve yoldur dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaptığı konuşmada çalışmalarından dolayı Başkan Güngör’e teşekkürlerini iletti.
HABER – EMRE ATAÇ
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