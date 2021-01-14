KASKİ'den Elbistan'da içme suyu çalışması
KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan İlçesi Doğan Mahallesinde şebeke yenileme çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 15:49 14.01.2021, 17:23
Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Elbistan İlçesi Doğan Mahallesinde içme suyu eksiklikleri gideriliyor. Çalışmalar kapsamında 1600 metre içme suyu hattı yenilenmesi yapılmıştır. Yenileme çalışmaları tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulmuştur.
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