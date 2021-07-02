KASKİ’den vatandaşlara çağrı!

Bu Kapsamda Kaski Genel Müdürlüğü’nce suyu yetersizliği yaşanmaması için su kayıp kaçakların önlenmesi, arızalar ve gereksiz kullanımdan kaynaklı israfların önüne geçilmesi için 185 çağrı merkezi ile E-KASKİ uygulaması 7/24 hizmet vermektedir.

Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada su tasarrufunun önemine dikkat çekerken her türlü sorun ve talepler için kent genelindeki çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini söyledi.