KASKİ,kış hazırlıklarını sürdürüyor
KASKİ Genel Müdürlüğü, kış hazırlıkları kapsamında Kahramanmaraş il genelinde yağmur suyu ızgaralarının temizliğine başladı.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2021, 10:40
KASKİ Genel Müdürlüğü var olan alt yapının sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürebilmek adına her yıl düzenli olarak sonbaharda mevsimin getirdiği yaprak dökülmelerinden dolayı yağmur suyu ızgaralarının tıkanması ve bu nedenle olası su baskınlarının önüne geçmek için ızgara temizliği yapılıyor. KASKİ tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar il genelinde devam ediyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Herhangi bir tıkanıklığa mahal vermemek için kanalizasyona ve ızgaralara kesinlikle çöp atılmamalıdır. Böylece kanalların tıkanmasına ve halkımızın sağlığını tehdit etmesine mani olacaklardır.
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