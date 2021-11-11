KASKİ’nin içme suyu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

KASKİ, 4 mahallede toplam uzunluğu 28.000 metre olan içme suyu şebeke, terfi ve isale hattı imal edecek. Söz konusu projelerin 23.000 metrelik bölümü tamamlanırken, geriye kalan kısmında ise çalışmalar son hızla devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerde kesintisiz hizmet sunabilmek için tüm ekip ve ekipmanlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren KASKİ ekipleri içme suyu şebeke hattı imalatına hız verdi.

KASKİ, 2021 yılı için projelendirilen ve faaliyet programı kapsamında ihale edilen Dulkadiroğlu İlçesi Ayaklıcaoluk Mahallesi Sarıkızlı Obası ve Başdervişli Mahallesi, Çağlayancerit İlçesi Boylu Mahallesi ve Pazarcık İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinde yapacağı çalışmalar ile su sıkıntısı çeken muhtelif mahalleler kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.​