KASKİ’nin kayıp-kaçak ‘Su’ mücadelesi

KASKİ Genel Müdürlüğü kayıp kaçakların önüne geçmek için 2 dinleme, 2 arıza tamir ekibi olmak üzere 4 ekiple 7/24 denetim yapmaya başladı. Akustik yer altı dinlemesi yapan ekipler tespit ettikleri noktaların tamiratını yaparak suyun tekrar borulardan vatandaşın evine akmasını sağlıyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) teknolojinin son harikası cihazları kullanan ve 4 mobil birimden oluşan ekipleri sayesinde, mahalle, cadde ve sokaklardan geçen boruları dinlemeye başladı. Gece ve gündüz dinleme yapan ekipler, kaçağın yerini belirleyerek kaçakların önüne geçiyor. İçme sularındaki kaçak ve kayıpların hızlı bir şekilde tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik teçhizatlar ile taramalar yapılıyor ve tespit edilen su kayıplarına anında müdahale edilerek arızalar gideriliyor.

Mobil ve dahili birimler oluşturularak kaçakların önüne geçilirken, kaçaktan kurtarılan sular vatandaşların evlerine veriliyor.

Kahramanmaraş İl Genelinde 2 hafta içerisinde toplamda 50 adet arıza bulundu. Yapılan dinlemeler sonucunda bulunan 50 adet arızadan 40 adedine müdahale edilerek şebekeye aktarıldı. Böylelikle saniyede yarım litre toplamda 20 litre su tasarrufu sağlandı. Son olarak Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesinde yapılan dinlemeler sonucu bulunan arızalara anında müdahale edilerek ekiplerimiz tarafından mevcut arızalar giderildi.

Yapılan denetimler ile kaçakların önüne geçilerek vatandaşın temel ihtiyacı olan su kesintisinin önüne geçiliyor. ​