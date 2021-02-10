Katar Türk Okulu’ndan 'Maraş Kahramanları' belgeseli

Katar Türk Okulu Müdür Yardımcısı Muhammet Kılıçsallayan ve İngilizce Öğretmeni Özlem Güler’in hazırladığı çalışma; Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı anısına tüm Kahramanmaraşlılara armağan edildi.

Maraş halkının -20 derecede yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki karda, tipide açlık ve yokluğa rağmen devrin en iyi silah ve cephanesiyle donanmış Fransız kuvvetlerine karşı kazandığı büyük zafer, mazlum milletlere örnek oldu. Anadolu’da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk zaferi olan Maraş’taki kahramanlık destanı, diğer şehirlere de örnek oldu. İşte bu destanı yaşatan 12 Maraşlı kahramanı, 12 öğrenci canlandırdı.

Belgeselin yönetmenliğini yapan Muhammet Kılıçsallayan şunları söyledi. “Öğrenci arkadaşlarımız ve İngilizce Öğretmenimiz Sayın Özlem Güler’le birlikte önemli bir projeye imza atalım dedik ve MARAŞ KAHRAMANLARI adlı bir çalışma hazırladık. Amacımız akidenizin incisi Türkiye’mizin göz bebeği vilayetlerinden birisi olan, kendi kendini kurtaran şehir Kahramanmaraş’ın kahramanlarını canlandırmak. Biliyoruz Kahramanmaraş’ın her bir ferdi kahramandır ama bizler tarihe not düşülmüş önemli kahramanlarını canlandıralım istedik bu vesileyle hem milli mücadeledeki Maraş’ın duruşuna dikkat çekelim hem de öğrencilerimize yaşatarak bu bilinci uyandıralım diye düşündük. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz umarım beğenirsiniz.”

İngilizce Öğretmeni Özlem Güler ise; “Bu çalışmayla birlikte öğrencilerimiz hem iletişim kurma becerileri hem de kendi kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı buldular. Ayrıca Maraş Kahramanlarını yakından tanıdılar. Bizler hazırlarken çok keyif aldık umarım sizlerde izlerken aynı keyfi alırsınız. Ben de bir Kahramanmaraşlı olarak hemşerilerimin Kurtuluş Günü’nü kutluyorum.” dedi