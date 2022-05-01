Katılımcılar duygularını Aksu Haber’e paylaştı
Ak Parti İl Başkanlığı Tarafından Ak Davaya Gönül Verenler Düzenlenen Vefa İftarında Bir Araya Geldiler.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 18:06 01.05.2022, 18:08
Ak Parti İl Başkanlığı Tarafından Ak Davaya Gönül Verenler Düzenlenen Vefa İftarında Bir Araya Geldiler.
Birçok İsmin Katıldığı Vefa İftarına Ak Kadrolar Yoğun Katılım Gerçekleştirdi.
Programa Takılanlar İse Duygularını Aksu Haber’e Paylaştı.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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|35
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|35
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|35
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|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
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|35
|52
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|35
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|35
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|35
|33
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|O
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|67
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|33
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|51
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|33
|46
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|34
|46
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|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
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|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
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|33
|38
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|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
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|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
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|34
|61
|6. M. United
|35
|55
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|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
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|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
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|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
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|34
|40
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|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26