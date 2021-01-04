Kavaktepe Grup Yolu Genişletiliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan Kavaktepe – İkizpınargrup yolunda genişletme çalışmalarına başladı. 7 kilometre uzunluğundaki arterde genişlik sebebiyle araç geçişlerinde yaşanan sorun ortadan kalkıyor. Arterin genişliği 5 metreden 8 metreye çıkartılarak çift yönlü araç trafiğine uygun hale getiriliyor.

7 Kilometrelik Güzergah

Konu ile ilgili olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Elbistan ilçemizde yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. İlçemizin Kavaktepe – İkizpınar grup yolunda genişletme çalışmalarına başladık. Yeni projeyle bölgede araç geçişlerinde yaşanan sorunu çözüme kavuşturmuş olacağız. Arterin genişliğini 5 metreden 8 metreye çıkarıyoruz. Yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.