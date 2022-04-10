Kavga ihbarına giden polis ekiplerine bandolu sürpriz
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine bandolu sürpriz yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2022, 16:35 10.04.2022, 16:38
Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tofan öncülüğünde mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için etkinlik planladı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan Tofan, muhtarlık binası içerisinde kavga olduğunu ve muhtarın darp edildiği ihbarında bulundu.
Daha sonra kavgaya müdahale için gelen polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın müziği eşliğinde Türk bayrağı, çiçek ve konfetilerle karşılandı.
Mahalleliler tarafından alkışlanan ve bir sürede şaşkınlık yaşayan polisler, organizasyondan dolayı muhtar Zülküf Tofan ve mahallelilere teşekkür etti.
Daha sonra Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tofan, Türk Polis Teşilatı'nın 177. kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutladığını dile getirdi.
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