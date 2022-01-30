Kavun ve karpuz tezgâhlardaki yerini şimdiden aldı

Daha Çok Aş Eren Hamile Bayanların Tercihi Olan Kavun Ve Karpuz Yaz Sezonunun İlk Meyvesini Yemek İsteyenlerinde İlgi Odağı Oldu

Kapuzun Kilosu 15 TL, Kavun Kilosu İse 10 TL’den Satışa Sunulurken Vatandaşlar Ortalama 60-80 TL’yi Gözden Çıkarmak Zorunda Kalıyor.