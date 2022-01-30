Kavun ve karpuz tezgâhlardaki yerini şimdiden aldı
Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden kavun ve karpuz kar yağışlarının halen devam ettiği şu günlerde tezgâhlardaki yerini şimdiden aldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2022, 10:40 30.01.2022, 12:21
Daha Çok Aş Eren Hamile Bayanların Tercihi Olan Kavun Ve Karpuz Yaz Sezonunun İlk Meyvesini Yemek İsteyenlerinde İlgi Odağı Oldu
Kapuzun Kilosu 15 TL, Kavun Kilosu İse 10 TL’den Satışa Sunulurken Vatandaşlar Ortalama 60-80 TL’yi Gözden Çıkarmak Zorunda Kalıyor.
Namaz Vakti 30 Ocak 2022
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|14
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|50
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|40
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|35
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|32
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|31
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|24
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