Peki, kurban bayramda en çok rağbet gören kavurma nasıl yapılır?

Kültürümüzde gelenek halini alan kavurma etinin ilk gün dinlendirilmesi sağlık açısından daha doğru.

Sizde bayramı sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız Akdo Esentepe şubesi mutfak şefi Ahmet Kabak’ın bu altın değerindeki tavsiyelerine uymalısınız.