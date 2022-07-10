Kavurma nasıl yapılır?
Adı üstünde bayramın adı kurban olunca akla ilk gelenlerden biri kavurma oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2022, 12:33
Peki, kurban bayramda en çok rağbet gören kavurma nasıl yapılır?
Kültürümüzde gelenek halini alan kavurma etinin ilk gün dinlendirilmesi sağlık açısından daha doğru.
Sizde bayramı sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız Akdo Esentepe şubesi mutfak şefi Ahmet Kabak’ın bu altın değerindeki tavsiyelerine uymalısınız.
Namaz Vakti 10 Temmuz 2022
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|36
|49
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|49
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|48
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|48
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|36
|45
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|36
|45
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|36
|44
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|36
|44
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|74
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|38
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|38
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|51
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|38
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|17. Leeds United
|38
|38
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|38
|35
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|38
|23
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|38
|22
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|P
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|38
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|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
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|38
|70
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|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|46
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|42
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|39
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|39
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|38
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