Kaya ve ağaç kovuklarındaki bal ile babası şifa bulunca balcılığı meslek edindi

Kahramanmaraş'ta tansiyon ve astım gibi kronik rahatsızlıkları olan babasına şifa olsun diye kaya ve ağaç kovuklarındaki doğal balları toplayan Ömer Demirci, balcılığı meslek edindi.

Göksun ilçesi Güldağı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demirci, 60 yaşındaki babası Bayram Demirci'nin kronik rahatsızlığının tedavisi için modern tıbbın yanında alternatif tıpta da çare aradı. Tamamen doğal, insan eli değmeden ağaç ve kaya kovuklarındaki balları toplamaya başladı. Bu balları babasına yediren Demirci, babasının rahatsızlığına çare olduğunu gözlemledi.

Babası için başladığı bu iş Ömer Demirci'nin mesleği oldu

Rahatsızlığı olan birçok kişinin kendisine sipariş verdiğini söyleyen Ömer Demirci, "Babamın tansiyon, astım gibi kronik rahatsızlığından dolayı bir arayış içine girdik. Dağ balı tüketimi babamın hastalığında olumlu sonuç verdi. Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum ve dağda arıların doğal ballarını topluyorum. Kilosunu ise 800 TL'den satıyorum. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar şifa bulsun diye gönderiyorum. Ağaç kovukları ve kaya kovuklarında bulunuyor. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim sağlıyorum" dedi.