Kaya ve dalyan ailelerinin en mutlu günü!

Kentteki özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine ak parti Kahramanmaraş milletvekilleri celalettin güvenç ve Ahmet özdemir, büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, İlçe belediye başkanları, iş insanları ile çiftin yakınları katıldı.

Çiftin nikâhını Başkan Güngör kıyarken. Nikah şahitliğini ise kent protokolü yaptı

Davetlilerin doyasıya eğlendiği törende, ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, en özel parçalarını genç çift için çaldı.