Kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
Kırsal Değirmendere Mahallesi'ne bağlı Yaylacık mevkisinde gezinti yapan 37 yaşındaki Abdullah Kacur, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 15:50
Vücudunda kırıklar olduğu için hareket edemeyen Kacur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.
Olay yerine jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden sedyeyle çıkarılan Kacur, hastaneye kaldırıldı.
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